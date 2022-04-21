رئيس الشركة الوطنية للاستصلاح: إضافة 270 ألف فدان لمزرعة توشكى في أكتوبر

استعرض اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، جهود الشركة معربًا عن تقدير كافة العاملين لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد توفيق خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لإشارة بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، أن المساحة المنزرعة بمزرعة توشكي 90 ألف فدان بينها 64 ألف فدان قمح، وطبقا لتخطيط الهيئة الهندسية سيتم إضافة 270 ألف فدان خلال أكتوبر المقبل، في الفرع رقم 4 ومنطقة الريف المصري وشرق الريف المصري، مشيرًا إلى إطلاق المياه في امتداد فرع 1 وتمكنت الشركة من زراعة 2000 فدان.

المساحة التي ستضاف لتوشكى 300 ألف فدان في أكتوبر المقبل

وأشار إلى أن المنطقة الكائنة شمال فرع رقم 1، مساحتها 29 ألف فدان وتم ترفيقها وسيتم استكمال إطلاق المياه في كامل الترعة بحلول 30 يونيو هذا العام، لافتًا إلى أنها ستكون من أوائل المناطق التي يتم زراعتها: «المساحة التي ستضاف لتوشكى 300 ألف فدان في أكتوبر المقبل».

وأضاف أن مزرعة شرق العوينات مساحتها 180 ألف فدان وتمت زراعة 145 ألف فدان هذا العام منوها إلى أن احتياجات الشركة من التقاوي تصل إلى 36 ألف طن، ما استدعى إنشاء محطة غربلة وتقاوي بالجهود الذاتية توفر 70 مليون جنيه.

العوينات متميزة بزراعة الفول السوداني والبطاطس إلى جانب القمح والذرة

وأوضح أن العوينات متميزة بزراعة الفول السوداني والبطاطس إلى جانب القمح والذرة، وأن الشركة صدقت على إنشاء ثلاجة تقاوي سعة 46 ألف طن لخدمة جميع المستثمرين بالإضافة للشركة، مشيرا إلى أن الشركة ستزرع البطاطس التي ستحتاجها فيما بعد بعد الموافقة على إنشاء مصنع بطاطس سيتم افتتاحه قبل نهاية العام بطاقة 20 طن في ساعة، كما جرى التوجيه إلى إنشاء غابات شجرية ذات قيمة في توشكى والعوينات.