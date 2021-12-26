السيسي: تنفيذ طريق توشكى شرق العوينات في المدة الزمنية دي إنجاز كبير

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح طريق «توشكى - شرق العوينات» بطول 360 كيلو مترا، بتواجد النقيب حسام مراد، المشرف على المشروع.

ووجه الرئيس السيسي، سؤالا للمشرف على المشروع: «يا حسام، عندك أي ملاحظات على الطريق عايز تقولهالي؟، إنت اللي مسؤول عن الطريق ده».

ليرد عليه النقيب بقوله: «مفيش أي ملاحظات يا فندم».

وتابع الرئيس: «أنا بشكرك وأشكر الناس اللي معاك لأنه إنجاز كبير إننا نخلص الـ360 كيلو متر دول في المدة الزمنية اللي قولنا عليها، وأنا بشكرك وبشكر الشركات اللي اشتغلت معاك، واشكر زمايلك اللي كانوا بيتابعوا معاك الشغل».