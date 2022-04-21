الأوراق المطلوبة لاختبارات المرحلة الثانية للطلاب العائدين من أوكرانيا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بداية المرحلة الثانية من اختبارات تحديد المستوى، للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، ممن يرغبون في استكمال الدراسة في مصر، والذين تخلفوا عن حضور اختبارات المرحلة الأولى.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن هذه هى الفرصة الثانية، التي أتاحتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، كي يستطيعوا الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية.

الاختبارات تضم الهندسة والصيدلة والطب

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان لها، أن المرحلة الثانية لاختبارات تحديد المستوى، للطلاب العائدين من أوكرانيا، تستمر حتى يوم السبت الموافق 23 أبريل الجاري، حيث يستطيع خلال هذه الفترة، أن يقوم الطلاب بتقديم الأوراق المطلوبة، لتأدية الاختبارات.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أن اختبارات تحديد المستوى، تختص بالطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، في تخصصات الهندسة، والصيدلة، والطب البشري، وطب الأسنان.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه يشترط على الطالب أن يقوم باستيفاء البيانات الواردة بالاستمارة المرسلة، والتى تشمل: «اسم الطالب، والكلية، والجامعة، والسنة الدراسية المقيد بها الطالب، والرقم القومي، ومحل إقامة الطالب».

مضيفةً أن الأوراق المطلوبة، تتمثل فى صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة تحركات لصورة الدخول وصورة الخروج لجواز السفر يفيد دخول الطالب إلى دولة أوكرانيا قبل 24\2\2022.

التقديم بالموقع الخاص بوزارة الهجرة

بالإضافة إلى تقديم شهادة تحركات أو صورة الدخول والخروج التي تفيد الإقامة الفعلية للطالب بالدولة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة في حالة الحصول عليها من خارج جمهورية مصر العربية، وصورة الإقامة الفعلية والقانونية بأوكرانيا.

وأخيرًا يشترط تقديم إثبات قيد بالجامعة المقيد بها الطالب في أوكرانيا على أن يكون مقيدًا بالعام الجامعي الحالي 2021\2022.

ونوهت وزيرة الهجرة، على أن طلبات الالتحاق باختبارات تحديد المستوى، يتم إرسالها عبر هذا الرابط، مع ضرورة التأكد من صحة كافة البيانات المرسلة، حتى لا يكون الطلب لاغي.