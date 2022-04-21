يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 20 والقنوات الناقلة لها، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقات الماضية واستمرار بحث محمد رمضان عن مشتري لقطع الآثار المسروقة، بالإضافة إلى بحث الشرطة عنه للقبض عليه هو زوجته، بعد إلقاء القبض على وجيه الشوربجي.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم مواعيد عرض مسسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 20 والقنوات الناقلة:

مواعيد عرض مسسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 20 والقنوات الناقلة

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 20 والقنوات الناقلة، تُعرض الحلقة في الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة DMC، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، والساعة 1:45 مساءً من اليوم التالي.

تُعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11:15 مساءً، وتأتي الإعادة الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، ندى موسى، أحمد صفوت، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.