السيسي يقاطع رئيس الوطنية للزراعة الصحراوية: «متقولش مهملة حرام عليك»

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، في أثناء استعراضه جهود الشركة في استصلاح مزرعة الفرافرة، بعد أن وصف محطة كهرباء بالمهملة، قائلا له «متقولش مهملة حرام عليك».

واستعرض «توفيق» خلال طلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لإشارة بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، المساحة المنزرعة في مزرعة الفرافرة البالغ مساحتها 10 آلاف فدان، منها 7500 ري محوري و2500 فدان ري بالتنقيط، مشيرًا إلى أن أكبر مشكلة واجهتهم هي الصرف الزراعي: «الرئيس صدق على تجربة 700 فدان ونجحت جدا وكان تأثيرها إيجابي وزرعنا الموسم الشتوي».

الرئيس السيسي: متقولش مهملة حرام عليك

وتابع: «كان فيه ميزة كويسة في الفرافرة إننا اعتمدنا على محطة الطاقة الشمسية كانت مهملة واستخدمناها من 3 شهور وعظمت من قيمة المزرعة» وقاطعه الرئيس السيسي مستفسرًا: «مش دي المحطة اللي كنا عملناها.. مش مهملة.. مش مهملة حرام عليك»، كما طالب الرئيس بالاطمئنان على مشروع الصرف: «خلينا نطمن على موضوع الصرف ده وبالمرة نخلصه».

220 ألف طن إجمالي الأراضي المستصلحة من الشركة

واستعرض «توفيق» مزرعة «عين دلة»، البالغة 12500 فدان وتمت زراعة 4500 فدان هذا العام، والعام المقبل سيتم زراعة 6000 فدان، مشيرًا إلى أن باقي المساحات مخطط لها زراعات أخرى.

وأكد «توفيق» أن المساحة الحالية لإجمالي الأراضي الزراعية المستصلحة من قبل الشركة، 220 ألف فدان وستحقق أكثر من نصف مليون طن، لافتًا إلى أن المساحات المزروعة في أكتوبر المقبل ستصل إلى نصف مليون فدان زراعات، ستحقق عائد من مليون لـ1.25 مليون طن، مشددًا على أن رجال الشركة قادرين على مضاعفة المساحة المزروعة من عام لآخر.