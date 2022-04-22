مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 رمضان في محافظات مصر

يعتبر البحث عن مواقيت الصلاة من الأساسيات التي تهم شريحة كبيرة من المسلمين، وذلك من أجل معرفة المواعيد الدقيقة للصلوات الخمس، خاصة الذين يؤدون الفروض في مواقيتها الرسمية.

وتستعرض «الوطن» من ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة الموافق 21 رمضان.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفى خلال السطور التالية، نستعرض مواعيد ومواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، وذلك وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر الساعة 3:48

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:27 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:51 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:33 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:48 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:55 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:55 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:21 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:40 مساءً.