مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 رمضان في محافظات مصر

أداء الفروض الخمسة من الأشياء الأساسية التي يحرص عليها المسلمون يوميا، بالإضافة إلى النوافل والسنن وغيرها والتي تكثر بشكل خاص خلال شهر رمضان، إذ يحرص الكثيرون على العبادات والتقرب إلى الله في تلك الأوقات، لذا يكثر البحث عن مواقيت الصلاة لأدائها في أوقاتها المحددة كما أمرنا الله.

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في مصر اليوم، وبعض المدن العربية وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفيما يلي نعرض مواعيد الصلاة في عدد من مدن ومحافظات مصر، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 03:49 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 11:53صباحًا.

- أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:25 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 03:52 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:33 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا

- أذان الفجر: الساعة 03:49 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.

- أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:28 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- أذان الفجر: الساعة 03:56 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- أذان العصر: الساعة 03:26 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:23 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 03:54 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

- أذان العصر: الساعة 03:21 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:18 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 07:37 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي، مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية.

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:33 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:21 مساءً.

- أذان العصر: الساعة 03:49 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:46 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:46 مساءً.

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:34 صباحًا.

- أذان الظهر: الساعة 12:21مساءً.

- أذان العصر: الساعة 4:50 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:47 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 08:17 مساءً.