مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان في محافظات مصر

قبل ساعات من العشر الأواخر في اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على متابعة مواقيت الصلاة، لأداء الفروض والنوافل في مواعيدها للحصول على الثواب، خاصة أن في تلك الأيام بركة وقدسيه خاصة لدى المسلمين حول العالم.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تنشر على مدار الساعة، مواقيت الصلاة في مصر اليوم، وبعض المدن العربية وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة على الانترنت.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي السطور القادمة، نعرض مواعيد الصلاة في عدد من مدن ومحافظات مصر، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، التي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 03:51

- أذان الظهر: الساعة 11:54

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:25

- أذان العشاء: الساعة 07:47

مواقيت الصلاة في طنطا

- أذان الفجر: الساعة 03:50

- أذان الظهر: الساعة 11:55

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:27

- أذان العشاء: الساعة 07:50

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- أذان الفجر: الساعة 03:53

- أذان الظهر: الساعة 11:59

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:32

- أذان العشاء: الساعة 07:55

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- أذان الفجر: الساعة 03:58

- أذان الظهر: الساعة 11:54

- أذان العصر: الساعة 03:26

- أذان المغرب: الساعة 06:22

- أذان العشاء: الساعة 07:41

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 03:57

- أذان الظهر: الساعة 11:52

- أذان العصر: الساعة 03:23

- أذان المغرب: الساعة 06:20

- أذان العشاء: الساعة 07:38

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

ونستعرض فيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية، وفق التوقيت المحلي لكل مدينة:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

- أذان الفجر: الساعة 04:34

- أذان الظهر: الساعة 12:21

- أذان العصر: الساعة 03:50

- أذان المغرب: الساعة 06:46

- أذان العشاء: الساعة 08:46

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

- أذان الفجر: الساعة 04:35

- أذان الظهر: الساعة 12:22

- أذان العصر: الساعة 03:50

- أذان المغرب: الساعة 06:47

- أذان العشاء: الساعة 08:17