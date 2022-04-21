مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم 20 رمضان في سوهاج

تبدأ اليوم أولى أيام العتق من النار وتنتهي أيام المغفرة بشهر رمضان المبارك، فمع رفع أذان الفجر يبدأ صيام اليوم الـ20 من شهر رمضان المبارك 2022.

وتقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر ليوم الخميس 20 رمضان بمحافظة سوهاج .

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 20 رمضان بمحافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر اليوم بمحافظة سوهاج الخميس الموافق 20 رمضان و21 أبريل في تمام الساعة 3 و57 دقيقة صباحا، بينما يكون موعد السحور في تمام الساعة 1:37 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك الساعة 3:37 دقيقة صباحا

مواقيت الصلاة اليوم 20 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:25 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:37 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:37 صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 20 رمضان بمركز جرجا

بينما موعد أذان الفجر ليوم الخميس 20 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 3 و56 دقيقة صباحا

مواقيت الصلاة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج

موعد صلاة الفجر الساعة 3:56 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:24 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:19 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:37 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:37 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:37 صباحا.