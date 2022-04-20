مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 19 رمضان في سوهاج

يبدأ صيام يوم الأربعاء الموافق 19 رمضان 1443 هجريا، 20 أبريل 2020 ميلاديا مع رفع أذان الفجر، والذي يحدد وفقا للتوقيت المحلي لكل محافظة.

موعد الإمساك وأذان الفجر اليوم الأربعاء 19 رمضان بسوهاج

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر اليوم بمحافظة سوهاج، حيث يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 3 و57 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك الساعة 3 و37 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم 19 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:25 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:38 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:37 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:37 صباحا.

موعد الإمساك وأذان الفجر اليوم 19 رمضان بمركز جرجا

بينما موعد أذان الفجر ليوم الأربعاء 9 رمضان في مركز جرجا بمحافظة سوهاج عند الساعة 3 و57 دقيقة صباحا

موعد صلاة الفجر الساعة 3:57 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:24 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:19 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:37 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:37 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:37 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم بمحافظة سوهاج

يبلغ عدد ساعات الصيام بمحافظة سوهاج الأربعاء 19 رمضان 14 ساعة و43 دقيقة، بينما عدد ساعات صيام اليوم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج يبلغ 14 ساعة و42 دقيقة بفارق دقيقة واحدة من مركز سوهاج.