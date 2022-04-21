محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لأعياد شم النسيم والقيامة

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال أعياد القيامة المجيد وشم النسيم و الفطر المبارك، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.

رقابة تموينية على الأسواق

وكلف المحافظ مديرية التموين في القليوبية بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين.

رفع الطوارئ في قطاع الصحة

وفي مجال الصحة، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة ووقف الإجازات والراحات بدءا من اليوم وحتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات العيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية.

يأتي ذلك بالإضافة لتكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها من ناحية الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية وأخذ عينات من المنتج وإرساله للفحص المعملي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل القانون ضد كل من يقوم بتصنيع الأسماك المدخنة أو المملحة في المنزل بغرض الاتجار أو ضد أي محل مرخص غير مستوفى للاشتراطات الصحية أو أي باعة جائلين يقومون ببيع تلك الأسماك أو أي مواد غذائية محظور تداولها.

رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف

وأكد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعافية إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

كما وجه إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة، كما شدد على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والحدائق والتأكد من زيادة كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.

تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية

ووجه بسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، كما سيتم فتح متحفي الري والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسي للمدينة للقضاء على التكدس المروري.

وناشد «الهجان» جموع المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال فترة الأعياد للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.