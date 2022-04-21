الإمارات تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى

نشر موقع سكاي نيوز، في خبر عاجل منذ قليل، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد أهمية تهدئة الأوضاع في الأقصى.

وكانت الأوضاع في الأراضي المحتلة غير مستقرة، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح اليهودي، وقطعت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الأحد الماضي، الكهرباء بشكل كامل عن المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحام جنود الاحتلال المصلى القبلي لقطع مكبرات الصوت، ودخلوا بالأحذية لحرم المسجد ورصدت وسائل الإعلام الفلسطيني الاعتداءات.

موقف الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير وأعمال العنف وفقا لوصفه في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والاشتباكات؛ التي وقعت في المسجد الأقصى.

وجدد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، دعوته لجميع الأطراف؛ للمشاركة فيما وصفه بجهود خفض التصعيد، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.