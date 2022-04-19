الفصائل تطلق صاروخ أرض جو نحو إحدى طائرات الاحتلال الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه أثناء تنفيذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجمات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، على أهداف غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، تم إطلاق صاروخ أرض جو نحو إحدى الطائرات.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت الطائرات الإسرائيلية نحو 6 صواريخ على موقع القادسية غرب خانيونس، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.

من جانبها، أطلقت الفصائل الفلسطينية، مضاداتها الأرضية صوب طائرات الاحتلال.

من جانبها، شيع الفلسطينيون، حنان خضور التي استشهدت متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في 9 إبريل الجاري في مسيرة جابت مدينة جنين ثم الى مسقط رأسها قرية فقوعة شمال شرق جنين، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

خضور أصيبت برصاصة في البطن أطلقها صوبها جنود الاحتلال الإسرائيلي

وكانت خضور أصيبت برصاصة في البطن أطلقها صوبها جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامهم جنين في 9 إبريل الجاري، نقلت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، حيث وصفت إصابتها بالحرجة.

سلسلة إجراءات لزيادة عدد المسلحين إلى جانب عناصر الأمن في المدن والبلدات الإسرائيلية

بدورها، اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة عدد المسلحين الإسرائيليين المنتشرين إلى جانب عناصر الأمن في المدن والبلدات الإسرائيلية.

وقررت وزارة الأمن الداخلي تسهيل شروط ومعايير منح رخص حيازة السلاح للإسرائيليين، فيما أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معايير جديدة مخففة متعلقة بحمل السلاح وليس حيازته فقط، وفقا لما ذكرته وكالة معا الفلسطينية.