الاحتلال يُمهد لاقتحامات في الخليل.. والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المحال التجارية إغلاق أبوابها وسط مدينة الخليل الفلسطينية في منطقة باب الزاوية تمهيدًا لاقتحام المستوطنين شارع بئر السبع، فيما انتشر عشرات من الجنود الإسرائيليين بالمنطقة.

ويأتي هذا بالتزامن مع إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الإبراهيمي، اليوم وغدًا، أمام المصلين المسلمين تمهيدا لاستباحته من قبل المستوطنين احتفالًا بعيد «الفصح» اليهودي. فيما دعا مستوطنون إسرائيليون إلى إقامة حفل راقص في باحات المسجد مساء اليوم.

الخارجية الفلسطينية تحذر من تفريغ الأقصى

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تفريغ المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا بفرض القوة، معتبرة أن الاعتداءات الوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال باستمرار في الأقصى والمصلين والمعتكفين، سياسة تهدف لعزل المسجد.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة كبيرة لعمليات طرد المعتكفين والمصلين وتفريغ الأقصى، مؤكدة أن التطورات الأخيرة المتمثلة في عدوام الاحتلال يستدعي تحركًا عربيًا وإسلاميًا بجانب تحرك أممي لمنع الاحتلال من هدفه المتمثل في تغيير الواقع القانوني القائم بالأقصى.

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي

واستدعت الخارجية الأردنية سفير تل أبيب لديها كخطوة احتجاجية للانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، ووفقًا لما نقلته قناة «المملكة» الإردنية عن وزير الخارجية أيمن الصفدي، فإن السفير الإسرائلي تم استدعاءه لإبلاغه بإدانه الأردن للتصرفات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى المبارك، مضيفًا: «استدعينا سفير تل أبيب، وسنتخذ نفس الخطوة مع القائم بالأعمال لإبلاغه الرسالة الصارمة».

وحمل الصفدي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانفجار الذي سيأتي إذا لم توقف تل أبيب الإجراءات اللاشرعية والانتهاكات.

ويستضيف الأردن، الخميس المقبل، اجتماعًا للجنة منبثقة عن جامعة الدول العربية للتصدري للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات.