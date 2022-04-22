9 خطوات للاهتمام بالرضيع منذ أول يوم ولادة.. ومواعيد التطعيمات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في رسائلها ضمن برنامج «وعي» للتوعية المجتمعية ، تحت شعار «صحتك ثروتك.. إنتي وأسرتك»، ضرورة الاهتمام بالمولود من أول يوم ولادة، والاهتمام بصحة السيدة الحامل والتوعية بالمخاطر أثناء الحمل.

وأشارت وزارة التضامن في تقرير لها، إلى أنه يتم الاهتمام بالمولود من أول يوم ولادة كالتالي:

- تسجيل المولود الجديد بسرعة، واستخراج شهادة الميلاد له من مكتب الصحة«وجود عقد زواج رسمي موثق، شرط أساسي لاستخراج شهادة ميلاد الطفل».

- بعد الولادة مباشرة ضرورة وضع الطفل على بطن الأم ملاصقا الجلد للجلد، حتى إتمام الرضعة الأولى.

- تبدأ الرضاعة الطبيعية من أول لحظة، ولبن الأم هو أفضل طعام وشراب للطفل خلال أول 6 شهور.

- يجب متابعة وزن وطول الطفل، فهما دليل على صحته ونموه السليم.

- يجب غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا قبل التعامل مع الطفل.

- ضرورة الحمام اليومي للمولود، والتجفيف الجيد والملابس المناسبة.

- تطهير السرة بالكحول 4 مرات يوميا حتى تنفصل.

- الاهتمام بنظافة العين، ولا نضع بها غير القطرة الطبية 3 مرات يوميا لمدة أسبوع.

- يجب عمل تحليل الغدة الدرقية للمولود، والالتزام بالتطعيمات المقررة.

التطعيمات الضرورية للطفل وموانع التطعيم

أوضحت وزارة التضامن في حملتها التوعوية بالصحة، ضرورة التزام الوالدين بتطعيمات الطفل الضرورية في مواعيدها وبجميع جرعاتها، والتشديد على ما يلي:

- التطعيمات تقي الأطفال من عشرة أمراض خطيرة وقاتلة، قد تتسبب في وفاتهم أو إصابتهم بالإعاقة.

- لا توجد أي موانع لتطعيم الأطفال «حتى إن كانوا مرضى»، ما لم ينصح الطبيب بغير ذلك.

- تعطى التطعيمات المناعة المطلوبة إذا حصل الطفل على جميع التطعيمات والجرعات المنشطة، والتطعيم في أثناء الحملات القومية.

للحصول على التطعيمات الإجبارية خلال أول سنتين من عمر الطفل، تقوم الأم أو الأب بـ7 زيارات للوحدة الصحية وهي: عند الولادة - شهرين - 4 شهور - 6 شهور - 9 شهور - 12 شهرا - 18 شهرا.

- التطعيمات مدونة على ظهر شهادة الميلاد لتذكرة الأسرة بالتطعيمات ومواعيدها.

- التأكد من استعمال الحقن البلاستيكية المعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط.

- تعطي التطعيمات مجانا بوحدات ومراكز وزارة الصحة والسكان.