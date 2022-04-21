اتحاد المهن الطبية ينتهي من إعداد 10 وحدات مصيفية بالإسكندرية

أعلن الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، انتهاء الاتحاد من تجهيز وفرش 10 وحدات مصيفية للأعضاء بمحافظة الإسكندرية، تمهيدًا للافتتاح وبدء استقبال طلبات الأعضاء للحجز بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأوضح «القاضى»، أن مساحة الوحدة المصيفية 165 مترًا، وبها 3 دورات مياه، وتبعد بمسافة 50 مترًا عن البحر، وشاطئ مجاني، مشيرًا إلى أن كافة الوحدات تم تشطيبها بمستوى «سوبر لوكس»، وأن العقار يوجد به 2 أسانسير، وجراج للسيارات.

كما أشار أمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية إلى استمرار أعمال التجديدات الشاملة لنادي الاتحاد بمدينة نصر، حيث جار تجديد كافة المباني وقاعات المناسبات والملاعب والكافيتريا وحمامات السباحة ومنطقة ألعاب الأطفال، لافتًا إلى أنه من المُقرر أن يتم افتتاح النادى عقب الانتهاء من كافة التجديدات قريبًا.

ولفت «القاضى» إلى أن الاتحاد كان قد وقع عقدًا لتأجير نادي اتحاد نقابات المهن الطبية بمدينة نصر، منذ شهر فبراير الماضي بقيمة إجمالية مليون و700 ألف جنيهًا سنويًا، بعد معاناة النادي من عجز مستمر بلغت قيمته نحو 8 ملايين و505 ألف جنيهًا خلال الـ6 سنوات الماضية، بواقع عجز حوالي 666 ألف جنيهًا حتى عام 2015، ونحو 960 ألف جنيهًا خلال عام 2016، ومليون و132 ألف جنيهًا خلال عام 2017، بالإضافة إلى مليون و544 ألف جنيهًا خلال عام 2018، ومليون و198 ألف جنيهًا عن عام 2019، وفى عام 2020 بلغت قيمة العجز نحو 3 ملايين جنيهًا، بسبب جائحة كورونا.

وأكد «القاضي» أن تنفيذ تلك التجديدات في المشروعين يأتي فى إطار اهتمام مجلس الاتحاد بتفعيل خُطته الاستثمارية لأصول الاتحاد على مستوى الجمهورية، لتنمية موارد صندوق المعاشات، وتحسين الخدمات المُقدمة للأعضاء، لافتًا إلى زيادة أسعار سوق العقار بنسبة 40% عن وقت شراء الوحدات المصيفية بالإسكندرية، والذي سينعكس بدوره إيجابيًا على قيمة أصول الاتحاد.