«تنمية وتعمير توشكى»: جهود الدولة تؤهلنا لإنتاج 90% من احتياجاتنا للقمح

قال المهندس سيد جاد الرب، مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتوشكى، إن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بزراعة القمح والفول والشعير والمنتجات التي من شأنها سد الفجوة، بالإضافة لمزرعة التمور العملاقة التي أقيمت في توشكى على مساحة 30 ألف فدان، لافتًا إلى أن جهود ودعم القيادة السياسية تدفع إلى الاكتفاء الذاتي بمقدار 90% من احتياجاتنا من القمح.

اكتفاء ذاتي بـ90% من احتياجات الخضروات

وأوضح «جاد الرب» خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار «إكسترا نيوز» أن الدولة المصرية حققت اكتفاءً ذاتيًا في العديد من المنتجات الزراعية والخضروات بنسبة وصلت إلى 90%، لافتًا إلى أن توشكى تشهد حركة دؤوبة في مختلف المجالات من النواحي الإنشائية والبنية التحتية، مشيرًا إلى أنه كان هناك حائطًا صخريا بطول 9 كم يعوق زراعة نصف مليون فدان، وبتوجيهات الرئيس السيسي للهيئة الهندسية بتفجير الحائط الذي كان من أكبر المعوقات للزراعة في المنطقة.

500 فدان في طريقهم للزراعة العام المقبل

وأضاف المهندس سيد جاد الرب، إلى أن هناك مايقرب من 500 ألف فدان في طريقهم لدخول الخدمة الزراعية في العام المقبل، وعدد كبير من الطرق التى تحيط بمشروع توشكى وخط قطارات للسكك الحديدية لنقل البضائع من جنوب مصر لمختلف المحافظات والموانئ المقرر إنشائها في بحيرة ناصر لفتح سبل للتجارة الخارجية والتصدير.

وأكد مدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتوشكى، أن توشكى تتضمن العديد من المصانع القائمة على التمور والحاصلات الزراعية، ويجري حاليا إنشاء منطقتين صناعيتين بمساحة 40 فدان للواحدة لتوفير العديد من المنتجات الزراعية المصنعة، لافتًا إلى أن الإرادة المصرية تمثلت في مشروع توشكى الذي غاب كثيرًا إلى أن قررت القيادة السياسية المصرية إعادة إحيائه بكافة جوانبه الصناعية والزراعية والتعميري والطرق وجميع المستلزمات التي تقوم على إنجاح هذا المشروع الحضاري.

وأشار إلى أن الاستراتيجية في مشروع توشكى قائمة على سد الفجوة الغذائية في محصول القمح وبعض المحاصيل المهمة مثل الشعير والفول والذرة المصرية، مؤكدًا أن الشباب المصري يبتكرون مهارات التقنية الحديثة ولا يمكن الاستغناء عن العامل المصري المتميز.