مسؤول بـ«توشكى»: إضافة 250 ألف فدان بموسم الزراعة المقبل ديسمبر 2022

قال المهندس أشرف محمد مدير مشروعات منطقة توشكى بشركة إكسبريس للتجارة والمقاولات، إنّ المستهدف من أعمال المرحلة الثانية من مشروع «توشكى الخير»، استكمال أعمال الترع بطول 80 كم وشبكة طرق خدمية على الترع بطول 120 كم، والمنطقة المستهدفة للاستصلاح تتجاوز 400 ألف فدان.

وأضاف في لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «هناك 250 ألف فدان ستدخل موسم الزراعة المقبل في شهر ديسمبر، ودلتا الصعيد الجديدة على بعد 10 كم من هنا، وسيتم إنشاء نحو 72 عملا صناعيا في المنطقة، متمثلة في أعمال القناطر والكباري والمآخذ والهدارات».

تكليفات الهيئة الهندسية

وتابع مدير مشروعات منطقة توشكى: «بناء على توجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء مشروع توشكى من جديد، تم تكليفنا وبدأنا العمل في أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، بواقع 40 كم واستصلاح 150 ألف فدان، والمستهدف في الفترة المقبلة ضعف الأعمال التي تمت».

زيادة الطاقة الإنتاجية

وتابع: «كل الشركات العاملة هنا، قامت بزيادة الأطقم العاملة في المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أضعاف، لدينا هناك 2 محطة خرسانة و2 ماكينة تبطين، وأطقم العمل في شركتنا زادت بـ4 أضعاف، ومن ضمن التحديات التي واجهناها في المشروع أننا نعمل في منطقة نائية، وأقرب مدينة يمكن الاعتماد عليها في المشروع هي أسوان على بعد 220 كم، وتم الاستعانة بأطقم العمل من جنوب الصعيد ومحافظات الجمهورية بالكامل».