غموض ورعب وترقب.. 3 سيناريوهات لظهور الالتهاب الكبدي الجديد بين الأطفال

قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة القاهرة، والمتخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال، إنه لم يتم الوصول حتى الآن، إلى نتائج ملموسة، توضح حقيقة الالتهاب الكبدي الحاد «الجديد»، المعلن عن إصابة عدد من الأطفال به، في إنجلترا وعدد من الدول الأخرى، لافتا إلى أن العمل جاري لمعرفة أسباب المرض والوصول إلى تشخيص دقيق له.

سيناريوهات الالتهاب الكبدي الغامض

أشار أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك 3 احتمالات وراء الالتهاب الكبدي المكتشف لدى عدد من الأطفال:

الأول: أن تكون العدوى ناتجة عن مواد كيميائية مكتسبة من الأطعمة والمشروبات.

- الثاني: عدوى ناتجة عن ملوثات الجو.

- الثالث: يتمثل في عدوى ناتجة عن دواء خاطئ، أو بكتريا انتقلت بالاتصال المباشر للشخص.

وأضاف أنه تم عمل 6 فحوصات وتحاليل لـ6 أنواع من الفيروسات الكبدية، وثبت سلبيتها لدى المصابين، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت عدم تشخيص العدوي.

الالتهاب الكبدي

أكد عصمت، أن إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة، بمجرد الإعلان عن ظهور العدوى، أخطرت جميع المستشفيات والقطاعات العلاجية، بترصد وترقب والإبلاغ عن أي حالات يتم اكتشاف العدوى بها، ورفع درجة الاستعداد والترقب وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لأي حالة تظهر عليها الأعراض.

كان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد أكد في وقت سابق، أن مصر لم تسجل أي إصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي الجديد، الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الوزارة تتابع عن كثب الوضع الوبائي العالمي والمحلي، والتقارير المتعلقة بالحالات المكتشفة بين الأطفال.