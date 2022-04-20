هل تنتهي جائحة فيروس كورونا قريبا؟.. «الصحة العالمية» تحسم الجدل

علق الدكتورعبدالناصر أبو بكر، مدير وحدة الوقاية من مخاطر العدوى في منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، على ظهور متحور جديد لفيروس كورونا XE، قائلا: إن التحورات سمة أساسية للفيروسات، وليس بأمر جديد، ونتوقع ظهور متحورات جديدة، ومنظمة الصحة العالمية تتابع بكثب مع الدول لمعرفة التحورات الجديدة، ومعرفة خصائصها، لإطلاع المواطنين على مستجدات فيروس كورونا.

لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها أمام الفيروس

وتابع مدير وحدة الوقاية من مخاطر العدوي لإقليم الشرق المتوسط، في مؤتمر صحفي منعقد للصحة العالمية الآن، أن لقاحات كورونا لها فعاليتها أمام الفيروس والتحورات التي تظهر من وقت إلى آخر حتى الآن ضعيفة، وكلما زاد معدل التطعيمات بلقاحات كورونا، كلما زاد معدل الشفاء من فيروس كورونا، وقلت حدة الإصابات بالفيروس.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، المملكة العربية السعودية ملتزمة باتباع الضوابط، خاصة مع دخول موسم الحج، وهناك تشاور مستمر بين المنظمة والمملكة العربية السعودية، لضمان موسم حج سليم خالٍ من فيروس كورونا.

نتمنى إعلان انتهاء الجائحة وليس الفيروس

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، نتمنى أن نعلن عن انتهاء جائحة فيروس كورونا، ولكن صعب التنبؤ بانتهاء فيروس كورونا فى التوقيت الحالى، مشيرا الى أنه يجب الاهتمام بكيفية انتهاء جائحة فيروس كورونا، وليس بموعد انتهاء فيروس كورونا.