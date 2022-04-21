«الصحة» تكشف تفاصيل مرض الالتهاب الكبدي للأطفال وأعراضه

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، التفاصيل الكاملة لمرض الالتهاب الكبدي للأطفال، موضحًا خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مصر لم تسجل أي إصابة بالمرض الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجوده، وكل ماحدث أن الوزارة تتابع بكثب الوضع الوبائي العالمي والمحلي، لذلك منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرًا على موقعها الرسمي متعلق به.

حالات الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي للأطفال

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية رصدت نحو 74 حالة إصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، كما رصدت 3 حالات أخرى مصابة بالالتهاب الكبدي في إسبانيا، مشيرة إلى أن الحالات المصابة كانت بين الأطفال وتتراوح أعمارهم من 11 شهرًا حتى 13 عامًا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحالات المصابة بمرض الالتهاب الكبدي، 6 منها خضعت لعمليات زرع كبد وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ولا توجد أي وفيات حتى بداية الشهر الجاري.

أعراض مرض الالتهاب الكبدي

وعن أعراض الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي للأطفال، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تتمثل أعراض المرض في ارتفاع إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ مصحوبًا ببعض الأعراض الأخرى مثل الصفراء والإسهال والقيء وآلام في البطن مع استبعاد الإصابة بأنواع الفيروسات الكبد المختلفة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحالات المؤكدة للإصابة، هي لأطفال بعمر الـ10 سنوات أو أقل، ويعاني المريض من التهاب كبدي حاد ولم يتم تشخيصه من قبل بالإصابة بالفيروسات الكبدية ولديه ارتفاعًا في إنزيمات الكبد، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وطمأن «عبدالغفار»، المواطنين بأن مصر تمتلك منظومة رصد للأوبئة والدولة خالية من مرض الالتهاب الكبدي الذي يصيب الأطفال، وهذا المرض لم يعرف حتى الآن سبب الإصابة به، ومنظمة الصحة العالمية تعمل الآن على معرفة أسباب الإصابة وطرق الوقاية.