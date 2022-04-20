الصحة توضح أعراض الالتهاب الكبدي للأطفال بعد ظهوره في عدد من الدول

أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، تعريفا جديد لحالات الإصابة بالالتهاب الكبدي عند الأطفال، بعد ظهور إصابات في عدد من دول العالم غير معروفة السبب.

وقالت الوزارة، في منشور رسمي لها عممته على مديريات الشؤون الصحية بجميع المديريات الصحية، الإصابة بالالتهاب الكبدي تعني «أي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات أو أقل يعاني من التهاب كبدي حاد، ولم يتم تشخيص أي من فيروسات الكبد A to E مع وجود ارتفاع في إنزيمات محددة للكبد أعلى من 500 وحدة دولية بداية من الأول من يناير 2022».

الأعراض المصابة لمرض الالتهاب الكبدي

وعن الأعراض المصابة لمرض الالتهاب الكبدي، أوضحت الصحة أن الحالات المصابة بالمرض تعاني من ارتفاع في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور بعض الأعراض مثل الصفراء والقيء والإسهال والآم فى البطن، وتم استبعاد الاصابة بفيروسات A-B-C -E.

حالات الإصابة المحتملة بين الأطفال والكبار

وبالنسبة للحالة المحتملة: أي طفل بعمر من 11 إلي 16 عاما يعاني من التهاب كبدي حاد لم يتم تشخيصها بأي فيروسات الكبد A to E مع وجود ارتفاع في إنزيمات محددة للكبد أعلى من 500 وحدة دولية بداية من الأول من يناير 2022.

والحالة المرتبطة وبائيا هي أي حالة يجري تشخيصها كحالة التهاب كبدي حاد، ولم يتم تشخيصها بأي من فيروسات الكبد A to E أي عمر ولديه ارتباط وبائي مع الحالات المؤكدة.