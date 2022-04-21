السجن المشدد.. منطوق الحكم على المتهمين في قضية «الآثار الكبرى»

قضت الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بحبس رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» و21 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين علاء محمد حسانين محمد، وأكمل ربيع معوض جاد، وعز الدين محمد حسانين، وناجح حسانين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

كما عاقبت كلاً من عاطف عبد الحميد، وأحمد عبد الرؤوف، وأسامة علي، وإسحاق حليم حبيب، وميلاد حليم حبيب، وعبد العظيم عبد الدايم، وأحمد عبد العظيم، وشعبان مرسي، ومحمود رفعت بيومي، ومحمود عبدالباقي، ومحمد عبدالرحيم، وأحمد صبري، وأحمد علي، وأشرف محمد صلاح، ومحمد السيد، ورمضان إبراهيم، ومحمد عبد العظيم، وحسن كامل راتب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمهم مبلغ مالي مليون جنيهًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.