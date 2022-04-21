شعبة الدواجن: البسكويت والبيتي فور رفعا استهلاك البيض 25%

سجّل المصريون زيادة في استهلاك البيض خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان، بنسبة تتجاوز 25%؛ بسبب استخدامه في تصنع البيتى فور والبسكويت وحلوى العيد، بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة.

عمل البسكويت والبيتى فور ترفع استهلاك البيض 25%

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يبدأ التركيز على الكعك والبسكويت والبتيي فور، فى العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان ليبدأ الارتفاع تدريجيا في استهلاك البيض، مشيرًا إلى أن طبق البيض شهد استقرارا سعريا اليوم لتباع كرتونة البيض الأبيض بسعر 47.5 جنيه من المزرعة، على أن يباع بسعر 53 جنيهًا، فيما جاءت كرتونة البيض الأحمر من المزرعة بسعر 54 جينهًا على أن تباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 58 و60 جنيهًا، مؤكدًا أن زيادة الطلب على البيض لا يؤثر على سعره.

ولفت إلى أن العلف وحده هو المتحكم فى سعر كرتونة البيض، وأن إنتاج كرتونة واحدة من البيض يستهلك 5 كجم من العلف، وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن أي تراجع في كرتونة البيض مرهونًا بسعر العلف عالميًا.

مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض

وقال «عبدالعزيز»، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض حيث تنتج مصر 13 مليار بيضة سنويا ونصيب الفرد منها 130 سنويا، مؤكدًا أنه لم يتم رصد اي شكاوى عن نقص المنتج، وفى سياق آخر اعتبر أسعار كرتونة البيض فى الأسواق عادلة للمنتج والمستهلك في ظل ارتفاع أسعار العلف الحالية.

ماذا حدث للبيض في شهر رمضان؟

وأوضح «عبدالعزيز»، أن الإقبال على البيض ارتفع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري بسبب العزومات، وفي الاسبوع الثاني استقر الطلب عند معدلات طبيعية وفي الأسبوع الأخير متوقع زيادة الطلب لتصنيع البسكويت والبيتي فور.