سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 15-4-2022 في الأسواق

في الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخسيس يجر تناول البيض، كما يعد شيئا مهما في وجبة الإفطار بشكل يومي أو وجبة العشاء، كما يجر تناوله بكثرة خلال الفترة الحالية مع السحور في شهر رمضان المبارك، لذا يبحث الكثيرون عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل، نظرا لفوائده العديدة وأهمية تواجده على المائدة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن وكرتونة البيض مستقرة.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن وكرتونة البيض مستقرة، وأن سعر طبق البيض الأبيض يتراوح ما بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، لتصل إلى المستهلك في الأسواق العامة، بسعر ما بين 56 و58 جنيهًا.

كما وصل سعر طبق البيض البلدي إلى 55 جنيهًا من المزرعة، ويصل إلى المستهلك نحو 62 إلى 65 جنيهًا.

ويتراوح سعر البيض الأحمر ما بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض كما يلي:

تراوح سعر البيض الأبيض الذي يتكون من 30 بيضة، ما بين 70 و90 جنيهًا.

كما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة ما بين 65 و85 جنيها.

وتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، ما بين 32 و50 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات، بين 30 جنيها إلى 37 جنيهًا.

فوائد البيض في السحور

ومن فوائد البيض وفق ما ذكر الدكتور عاصم أنور أبوعرب، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات سابقة للوطن، تقوية جهاز المناعة خلال فترة الصيام، يوحتوي على كمية كبيرة من البروتين والفيتامينات.