محسن محيي الدين: محمود حجاج عمل توليفة حلوة في أحداث مسلسل «ملف سري»

تحدث الفنان محسن محيي الدين عن تجربة المؤلف محمود حجاج والمخرج حسن البلاسي في مسلسل «ملف سري»، الذي يعد أولى تجاربهما في دراما رمضان، قائلًا: «تجربة محمود حجاج وحسن البلاسي في مسلسل ملف سري تستحق الإشادة، فمحمود حجاج استطاع عمل توليفة حلوة جدا من خلال الأحداث، مع تقديم شيء قيم».

محسن محيي الدين: حسن البلاسي ومحمود حجاج دويتو ناجح

وأضاف محسن محيي الدين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن «حجاج» تمكن من كتابة سيناريو عن فترة مهمة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى الأحداث التي شهدتها تلك الفترة من سرقة وخطف وغسيل أموال والكثير من الفوضى، لكنه بالرغم من كل ذلك تمكن من تجسيد تلك الفوضى في شكل عمل تشويقي محترم، وكذلك المخرج حسن البلاسي، الذي ساهم في إخراج المسلسل بهذا الشكل، فالثنائي دويتو ناجح جدًا، كما أنهما اشتغلا على الموضوع والفكرة فترة طويلة قبل بداية التصوير والعرض واستطاعا الخروج به بهذا الشكل.

محيي الدين: الأحداث المتلاحقة في ملف سري عامل جذب للجمهور

وعلق «محيي الدين»، على آراء بعض الجمهور بأن المسلسل يحتوي على عدد كبير من الأحداث المتتالية، بقوله: «الطبيعي أن تحتوي الأعمال الدرامية على أحداث متلاحقة وكثيرة، تجذب انتباه الجمهور وتشده إلى العمل حتى آخر حلقة، ولكن هناك قطاع من الجمهور تعود على المسلسلات التركية والمماطلة في الأحداث، وأن تشهد حلقات كثيرة نفس الحدث، ولكن الأحداث الكثيرة والمتلاحقة في مسلسل ملف سري ساهمت في جعل الجمهور مشدود للأحداث حتى آخر لحظة، وينتظر الحلقات التالية».