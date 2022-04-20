مسلسل ملف سري الحلقة 19.. الحكم على إدوارد ودنيا عبدالعزيز بالمؤبد

شهدت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 19، خطف بعض الرجال لـ«شاكر» الذي يقوم بدوره الفنان نضال الشافعي لمنعه من التواجد في المحكمة في قضية اتهام حازم وزوجته بقتل شريف المالكي، وبالفعل بدأت المحاكمة دونه ودون هاني سلامة المصاب.

ليل المصري يشهد خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 19، أن كلام حازم الذي يؤدي دوره الفنان إدوارد صحيح، وأنه ذهب بالفعل إلى شريف لطلبه في مداخلة هاتفية معه في برنامجه وأن شريف هو من أهداه الساعة التي عثر عليها في منزله، ولكن تلك المقابلة كانت في الشركة وليست في المزرعة مكان قتل شريف وهذا ما نفاه حازم الذي أكد أن شريف أخذه معه إلى المزرعة لاستكمال حديثهما هناك.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 19

وحكم القاضي على حازم وأمنية «إدوارد ودنيا عبد العزيز» بالسجن المؤبد بتهمة قتل نور، والشروع في قتل شريف المالكي الذي يقوم بدوره الفنان محمود حجازي، ونور التي جسدت دورها الفنانة رحمة حسن، وذلك بعد سماع الشهور، وذلك خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 19.

إفاقة يحيى بعد إصابته

وعقب النطق بالحكم، انهارت أمنية، وحازم الذي أغمى عليه بمجرد سماع الحكم، بالإضافة إلى هروب مهند حسني من المحكمة عندما علم أن الشرطة أمرت بالقبض عليه، وانتهت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 19 بإفاقة المستشار يحيى عز الدين خلال وجوده داخل المستشفى.