محسن محيي الدين: سيناريو «ملف سري» مكتوب حلو ودرست شخصية هارون جيدا

يشارك الفنان محسن محيي الدين في بطولة مسلسل «ملف سري» الذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2022، إذ يجسد شخصية «هارون المالكي» وهو أحد رجال الأعمال الفاسدين، ويتهم في قضايا غسيل أموال.

وأشار محسن محيي الدين خلال حواره لـ«الوطن» أن السيناريو هو أكثر ما جذبه إلى العمل وأن المؤلف محمود حجاج كتب العمل بشكل جيد جدًا، بالإضافة إلى حجم الأحداث الموجودة في العمل وكمية التشويق وذلك ساعد في جذب عدد كبير من الجمهور إلى العمل على مدار الحلقات، وانتظارهم للأحداث التالية.

محيي الدين: هارون المالكي ضعيف تجاه أولاده

وأضاف «محيي الدين»: «عندما قرأت السيناريو انجذبت جدا لشخصية هارون المالكي ووجدته شخصية ضعيفة جدًا تجاه أولاده مريم وعادل، إذ يحبهما بشدة ويحاول حمايتهم معظم الوقت بطريقته وهذا ما يرفضانه، ولكنه في نفس الوقت مسحوب في عدد كبير من الجرائم دون الاعتراف بذلك، إضافة إلى ارتكابه العديد من الأخطاء خلال مشوار حياته، بسببب تأثير أخيه يوسف عليه، ونشوب حرب دائمة بينهما».

محسم محيي الدين يتحدث عن استعداده لملف سري

أما عن كيفية استعداده إلى مسلسل ملف سري، أوضح: «قرأت الشخصية جيدًا، ثم بدأت أطلع على كافة أبعاد الشخصية وجوانبها وكيفية ردود أفعالها تجاه المواقف المختلفة، وطريقة تفكيرها ومشاعرها في المشاهد المختلفة حتى يستطيع الجمهور تصديق الشخصية وأدائها، وبالفعل تمكنت من الشخصية، واستطعت تجسيدها بسهولة وإيصالها إلى الجمهور دون وجود أدني صعوبات».

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل «ملف سري» يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، وهم: هاني سلامة، محمد محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محسن محيي الدين، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، إدوارد، نور محمود، مادلين طبر، دينا.