هاني سلامة بين الحياة والموت في مسلسل ملف سري الحلقة 18

تعرض المستشار يحيى عز الدين شخصية الفنان هاني سلامة للضرب بالنار خلال تواجده مع مريم المالكي شخصية الفنانة عائشة بن أحمد، ومع نقله للمستشفى هاجمها شقيقه المحامي شاكر عز الدين شخصية نضال الشافعي خلال احداث مسلسل ملف سري الحلقة 18.

شاكر يهدد مريم المالكي في مسلسل ملف سري الحلقة 18

كشفت الأحداث ضمن مسلسل ملف سري الحلقة 18، أن أكرم شخصية الفنان مهند حسني هي التي أطلقت النيران على المستشار يحيى، وذلك بسبب اعتقاده بأنه هو سبب وفاة والدته وشقيقته نور، بالإضافة إلى حبس شقيقته الأخرى أمنية وزوجها حازم، وهو ما جعل ليل المصري شخصية محمد محمود عبد العزيز أن تحتجزه لديه في مخزنه.

مسلسل ملف سري الحلقة 18.. ليل المصري هو نجل عاشور

كشف يوسف المالكي شخصية ماجد المصري أثناء حديثه مع ليل المصري، أنه ليس مصابا بفقدان الذاكرة، ولكنه لديه الزهايمر، وينسى الأحداث التي لا يريد أن يتذكرها.

ويفجر ليل المصري مفاجأة هو أن والده في الأحداث ماجد المصري بشخصيته الحقيقة عاشور، وليست يوسف المالكي التي استخدمها بالتزوير في الأوراق الرسمية، وأن عاشور قد ألقى به في الشارع منذ ولادته.