يبحث المشاهدون عبر محركات البحث، عن مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20 والقنوات الناقلة، حيث من المقرر أن تشهد حلقة اليوم من المسلسل عدد من الأحداث المهمة، بعد أحداث مكتب الإرشاد وأعمال العنف التي استخدمت في مواجهة المتظاهرين السلميين، في الحلقة السابقة من المسلسل.

وتعرض قائمة مواعيد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 20 والقنوات الناقلة على شبكة قنوات «ON»، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON، يليها عرض آخر في تمام الحادية عشر والثلث على قناة «ON دراما»، بينما تتاح الحلقة بعد موعد عرضها الأولى على منصة Watch IT الإلكترونية.

مواعيد مسلسل الاختيار 3

ويعاد المسلسل في 5 أوقات مختلفة على مدار اليوم، بداية من الساعة الرابعة والثلث صباحا، والثالثة عصرا على قناة «ON»، وفي مواعيد الخامسة إلا ثلث صباحا، والعاشرة والنصف صباحا، والسادسة مساء على «ON دراما».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19

وتطرق مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، إلى أحداث مكتب الإرشاد وتعدي رجال الجماعة الإرهابية وأنصارها على المتظاهرين أمام المقر العام للجماعة في المقطم في مليونية حملت اسم رد الكرامة، وذلك اعتراضا على السياسات الجماعة الإرهابية في السيطرة على حكم البلاد، والدخول بها في نفق مظلم بين الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتضمنت الحلقة عرض مشاهد حقيقة من الواقعة تكشف التعدي على المتظاهرين بالضرب.