الشاطر يتحدث عن أبو الفتوح في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19: عايز يبقى رئيس

يواصل صناع مسلسل الاختيار 3، عرض عدد من التسجيلات الحقيقية التي تعرض للمرة الأولى، وشهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، إذاعة تسجيل يجمع خيرت الشاطر والرئيس المعزول محمد مرسي، يتحدث خلال التسجيل عن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، قائلا: «الدكتور عبدالمنعم الآن له موقف، إحنا كجماعة واخدين فرار استراتيجي بأن لا يكون لنا مرشح للرئاسة».

وقال الشاطر، خلال التسجيل الذي عرض في نهاية مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، «احنا بنقول هذا الكلام من عدة اعتبارات، منها إن احنا جزء من منظومة دولية، فأن لازم دلوقتي مكررش مأساة غزة هنا وحماس، نمرة اتنين أنا مدرك إن مشكلة مصر الىن وأزمتها، لا يمكن أي فصيل يعرف يشيلها لوحده، لازم الكل يحط ايده في ايد بعض».

تسجيل جديد لـ خيرت الشاطر

وأضاف الشاطر: «لو أنا جيت فرضت نفسي وقت أنا هقدم مرشح للرئاسة، وحشدت والناس راحت وانتخبته، فأنا خلاص يعني حفزت ضد كل اللي ممكن عايزه يتحقق، طب ما أنا اشتغل من ورا، أو أشتغل بشكل جزئي لو الظروف سمحت وأحط إيدي في إيد الكل».

تسريب جديد لخيرت الشاطر ضمن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19

وجاء ضمن التسجيل في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، «على الأقل على ما يجربني مرة أو اتنين، ويصدق إن أنا مش هدفي الحكم عبد المنعم له توجه إن هو عايز ينزل رئيس جمهورية، فواخد خط، أنت يا دكتور يحيى بتدعيه بصفته إيه، وتحطه هو وعصام وتدي إحساس إن دول الإخوان، وسايبنا احنا كلنا».