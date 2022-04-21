يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 20 والقنوات الناقلة، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي حول «جلال» وعائلته، وتظهر على يديه كلمة «مش مكتوبالك»، والتي تعود إلى الشقة التي كان يريد أن يشتريها.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

العمل من بطولة أكرم حسني الحلقة، حيث يعرض المسلسل الليلة في الساعة 6.45 مساءً على قناة dmc بعد أذان المغرب.

ويمكن متابعة حلقة مسلسل مكتوب عليا في الاعادة، في تمام الساعة 1.45 صباحًا، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

الحلقة 19 من مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل مكتوب عليا ، محاولة «رقية» تخريب علاقة «سلمي» و«جلجل»، حيث ذهبت إليهم في الفيلا، وقررت أن تتابع «جلجل» في كل تحركاته وتراقبه، من أجل إفساد العلاقة بينهما.