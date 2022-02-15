نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022.. اعرف الموعد والدرجات

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة البحيرة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، مؤكدا الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري، عقب الانتهاء من الأعمال المتعلقة برصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب واعتمادها رسمياً من قبل محافظ البحيرة.

تعرف على مجموع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 سيتم إعلانها في شكل درجات في جميع المواد الدراسية سواء التي تضاف للمجموع أو غير المضافة للمجموع، موضحاً أن الدرجة العظمى للفصل الدراسي الأول هي 140 درجة، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني على أن يكون مجموع السنة الدراسية 280 درجة كاملة.

تعرف على توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

وأوضح المصدر، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022، عقدت ورقياً على مستوى المحافظة في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول أسئلة الامتحانات لأنه تم وضعها من الكتاب المدرسي ووفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأشار المصدر إلى أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 في جميع المواد الدراسية يتم من خلال القسمة على 2، فمادة اللغة العربية تشمل 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة والمجموع الكلي لمادة الرياضيات 60 درجة ومادة اللغة الأجنبية الأولى المجموع الكلي 60 درجة.

وأضاف أن المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة، مؤكداً أن جملة المواد التي تضاف للمجموع 2810 درجة يتم قسمتها على 2 لتصبح 140 درجة لكل فصل دراسي، مشيراً إلى أن الامتحانات تم وضعها من قبل الموجهين الأوائل بالمديرية.