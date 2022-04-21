رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. مش هتحتاج تخرج من بيتك

يحتاج مختلف المواطنين إلى إنجاز العديد من الخدمات التي تتعلق بقطاع الكهرباء، دون ضياع المزيد من الوقت داخل المصالح الحكومية، وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر منصة إلكترونية موحدة لخدمات الكهرباء، يستطيع من خلالها جميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية انجاز مصالحهم، لذا تستعرض «الوطن» رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ويستطيع جميع المواطنين الوصول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وإتمام كافة العمليات والخدمات المتعلقة بشركة الكهرباء من أي مكان ودون الذهاب إلى المصالح الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط.

بالتفاصيل.. كل ما تقدمه المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ومن بين الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء هي الحصول على شهادات بيانات، وتوصيل تيار كهربائي، والشكاوي، وسداد الدفعات، وخدمات العدادات، وتغيير البيانات، كالتالي:

1 - شهادة بيانات استهلاك.

2 - شهادة بيانات تعاقد

3 - دفع فواتير الكهرباء.

4 - تسجيلب قراءة عداد الكهرباء.

5 - تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

6 - تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

7 - تسجيل بيانات عداد الكهرباء بالحسابات.

8 - رفع عداد.

9 - تركيب عداد قانوني لأول مرة.

10 - فحص العداد.

11 - الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

12 - حساب فواتير الكهرباء.

13 - التنازل عن ملكية العداد.

14 - استبدال عداد الكهرباء بقدرة أكبر.

15 - التغيير من نوع النشاط المتعاقد عليه.

16 - تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

17 - استخراج كارت شحن بدل فاقد أو تالف.

18 - سداد دفعة مقدمة للعداد الخاص بالمواطن.

19 - تصحيح قراءة عداد الكهرباء.

20 - التصحيح من بيانات صاحب العداد.

21 - جدولة المديونية على أقساط شهرية.

22 - الإبلاغ السرقات عن الأعطال والشكاوي.

23 - توصيل تيار كهربائي إلى المباني السكنية.

24 - توصيل التيار مع تركيب عداد إنشائي بشكل مؤقت.

25 - خدمة المقترحات والاستفسارات.