الكهرباء: نستقبل وفودا من رجال الأعمال والشركات لنقل الخبرات

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن بداية عمل ملف الطاقات المتجددة بدأ بالطاقة الشمسية والخلايا الشمسية ومزارع الرياح والتوسع بها، وحاليا يوجد إقبال كبير جدا على مشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك اهتمام لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، ونقصد بها مجالات تحلية المياة باستخدام الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة والري باستخدام الطاقات المتجددة والتوسع بشحن السيارات الكهربائية وتصنيعها كل هذه الأشياء من ضمن الأشياء المحفزة للقطاع الخاص.

الكهرباء: لدينا قائمة طويلة من المستثمرين ووكالات التمويل

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «اكسترا نيوز» أن قائمة المستثمرين ووكالات التمويل العالمية الحريصة على الاستثمار في هذا المجال كبيرة جدا، حيث اجتمع وفد من رجال الأعمال البريطانيين مع وزير الكهرباء لبحث الاستثمار والمشاركة في هذا المجال، ووفد من ألمانيا ورجال الأعمال، وهناك وفود كثيرة وكبرى من رجال الأعمال والشركات تأتي للمشاركة، فهذه خبرات كبيرة تنتقل لمصر وتتوفر لمصر.

خبرات مصر شجعت القطاع الخاص للعمل بأفريقيا في مجال الكهرباء

وشرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الخبرات التي أصبحت تمتلكها مصر شجعت القطاع الخاص الذي يعمل بهذا المجال أن تفتح له مجالات للعمل بأفريقيا خصوصا وأن أفريقيا أصبحت غنية جدا بالطاقات المتجددة فأصبح هناك مجالات كبيرة جدا للإستثمار، مما يفتح مجالات عمل كثيرة بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، مشددا على أنه يوجد توجيهات من القيادة السياسية بتشجيع القطاع الخاص بكافة الأليات المختلفة وتقديم كافة وسائل المساعدة لإنجاح المشروعات الخاصة التابعة للقطاع الخاص وتحديد الأماكن للمستثمرين الجهازة للعمل بها بالإضافة للرؤية المستقبلية لما يسمى للمر الأخضر.