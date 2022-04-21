مطار مرسى علم يستقبل 100 رحلة طيران من 10 دول أوروبية

يشهد مطار مرسى علم زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة، حيث يستقبل الأسبوع المقبل 100 رحلة تقل أكثر من 15 ألف سائح، قادمة من 10 مطارات دول أوروبية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا ولوكسمبورج، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي.

زيادة عدد الرحلات الدولية بمطار مرسى علم

وأفاد مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي أن المطار يشهد الأسبوع المقبل زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا عن الأسبوع الحالي، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، أنه حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم يشهد وصول 100 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات أوروبية مختلفة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال السائحين

وكشفت عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق ومنتجعات مرسى علم لاستقبال آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا بولندا والتشيك وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا وبلجيكا وإنجلترا، بالإضافة إلى نزلاء السياحة الداخلية عبر خطوط مصر للطيران.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، بالإضافة لنزلاء السياحة الداخلية واقتراب شم النسيم وعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن زيادة نسبة الإشغالات بالفنادق وصلت إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا ووصلت إلى 60%، ومن المتوقع أن تصل إلى 80% الأسبوع المقبل، حيث استقطبت شواطئ مرسى علم الأسواق الأوروبية.