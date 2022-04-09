مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح من مطارات 6 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، حوالي 5 آلاف سائح عبر 30 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوربية من إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى، وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.

مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح

وأفاد مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، بأن سلطات المطار تستقبل حوالي 5 آلاف عبر 30 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوربية من إيطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا، وذلك ضمن 88 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم السبت، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

من جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى عالم الأسبوع الجاري لـ88 رحلة طيران، بزيادة أكثر من 10 رحلات سياحية عن الأسبوع الماضي.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وأضاف «عثمان» أن الرحلات السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم تشهد زيادة في الوصول الألماني والأيطالي، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، حيث وصلت نسبة الإشغالات إلى أكثر من 50%.