مطار مرسى علم يستقبل 89 رحلة طيران من 9 دول أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسي الدولي 89 رحلة طيران سياحة تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية الأسبوع المقبل، بدء من غدًا السبت قادمة من مطارات 9 دول أوروبية من بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وسويسرا ولكسمبورج، بالإضافة إلى أول رحلة طيران من رومانيا بعد توقف عامين، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

رحلات طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، اليوم الجمعة، أن مطار مرسي علم يشهد ارتفاع في حركة معدل رحلات الطيران السياحية حيث يستقبل 89 رحلة طيران سياحة تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من 9 دول أوربية.

ولفت المصدر إلى أن مطار مرسى علم يستقبل أول رحلتان طيران قادمتين من رومانيا لأول مرة، وذلك بدء من غدًا السبت وذلك طبقآ لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بالمطار للأسبوع المقبل، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

عودة السياحة الرومانية إلى شواطئ مرسي علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر أن فنادق ومنتجعات مرسي علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر 89 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا بواقع 4 رحلات من هولند و18 من إيطاليا و24 رحلة من ألمانيا و17 من التشيك و15 رحلة من بولندا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

وأشار عثمان في تصريحات لـ «الوطن» أن لأول مرة مرسى علم تستقبل رحلتان طيران من رومانيا لأول مرة، لتشهد عودة السائح الروماني إلى شواطيء مرسى علم عقب انقطاع دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.