فرحة بين السائحين بظهور القرش «بهلول» في مرسى علم.. طولة 6 أمتار

عاود القرش الحوتي الظهور من جديد على شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وسط سعادة السائحين من المصريين والأجانب بمياه البحر الأحمر، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والسباحة معه، وذلك أثناء رحلة بحرية على شواطئ مرسى علم.

ظهور القرش الحوتي في مرسى علم

أفاد حسن الطيب، الخبير البحري ورئيس جميعة الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، بأن عدد من الغطاسين التقطوا صورا للقرش الحوتي الشهير بـ«بهلول» في أحد مناطق شواطئ مرسى علم جنوب البحر الأحمر، وذلك خلال رحلة بحرية على متن لانش سياحي أثناء رحلة غطس.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السائحين عبروا عن سعادتهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.

القرش الحوتي «بهلول» من النوع المسالم

وأشار دكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، بأن القرش الحوتي الذي ظهر بشواطئ مرسى علم يترواح طوله بين 5 و6 أمتار، ويتغذى على الهائمات الحيوانية ويسمى «بهلول» وهو من النوع المسالم، والمهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور ومن النوع الضخم.

كما لفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرش الحوتي مسالم ولا يؤذي أحدا، وذلك لعدم وجود أسنان يفترس بها، لذلك يطلق عليه أهالي البحر الأحمر القرش «بهلول».