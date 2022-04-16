مطار مرسى علم يستقبل 30 رحلة على متنها 5 آلاف سائح اليوم

يستقبل مطار مرسي الدولي، اليوم السبت، 30 رحلة طيران سياحة تقل حوالي 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، هي هولندا وإيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وفرنسا وبلجيكا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ضمن 89 رحلة طيران أوربية يستقبلها المطار الأسبوع الجاري بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

30 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي، إلى أن سلطات المطار تستقبل اليوم حوالي خمسة آلاف سائح على متن 30 رحلة طيران قادمة من مطارات 9 دول أوربية.

وذكر المصدر لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن مطار مرسى علم يشهد ارتفاعا في حركة معدل رحلات الطيران السياحية، حيث يستقبل 89 رحلة طيران سياحية الأسبوع الجاري، تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك طبقا لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بالمطار.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، عن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، إذ وصلت إلى أكثر من 60% من مختلف الجنسيات الأجنبية من هولندا وإيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وسويسرا ورومانيا ولكسمبرج، إضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

عودة السياحة الرومانية لشواطئ مرسى علم

وذكر الخبير السياحي لـ«الوطن»، أن مرسى علم تستقبل رحلات طيران قادمة من رومانيا عقب انقطاع دام أكثر من عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرحلات الألمانية والبولندية هي الأكثر وصولا.