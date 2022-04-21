جامعة أسيوط تعلن بدء التقديم في المنحة الألمانية المقدمة من STDF

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ العلمي والبحثي الملائم لدعم باحثيها في رحلة طلب العلم، ومساعدتهم على مجاراة التطور العلمي المتلاحق على مستوى العالم، بفتح مجالات جديدة للدراسات والأبحاث داخل الجامعة وخارجها، من خلال التعاون مع مختلف الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية المحلية والدولية للشراكة بينهم.

بدء التقديم في المنحة الألمانية

وكشف الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن إعلان مكتب العلاقات الدولية بالتعاون مع مركز تعليم اللغة الألمانية بالجامعة، بدء التقديم في المنحة المقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية DAAD، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفرق البحثية المصرية والألمانية وتشجيع الشراكات بين الجانبين.

البرنامج يستهدف شباب الباحثين

وأوضح الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط، أنّ برنامج التنقل المصري الألماني للتبادل العلمي وتطوير التميز يستهدف شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعات والمراكز البحثية المصرية للسفر ضمن المشروع البحثي (GE_SEED) لمدة عامين بتمويل يصل إلى 15 ألف يورو في السنة.

موعد انتهاء التقديم في المنحة الألمانية

وأضاف بدر، أنّ الموعد النهائي للتقديم هو 1/6/2022م الساعة الثانية ظهرا، وعلى الراغبين في معرفة الشروط والمستندات المطلوبة التواصل مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.