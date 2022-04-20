إضاءة جامعة بني سويف باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمي للأرض

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه سيتم إضاءة مبني إدارة الجامعة باللون الأخضر من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام، بدءا من 20 حتى 22 أبريل الجاري، احتفالاً باليوم العالمي للأرض، الذي يوافق الجمعة 22 أبريل الجاري، إذ ستشهد الجامعة، إقامة بعض الفعاليات لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة، وتفعيل دور الجامعة في الحفاظ عليها، ورفع مستوى المسئولية المجتمعية، والمساهمة في الحد من التلوث البيئي، ونشر عدد من المقالات على الصفحة الرسمية للجامعة للتوعية بأهمية البيئة، ومخاطر التلوث.

الاحتفال باليوم العالمي للأرض

وأوضح رئيس الجامعة، أن الاحتفال باليوم العالمي للأرض، يهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولي يقام سنويا في عدد كبير من دول العالم، اعترافا بالمسؤولية المجتمعية تجاه الأرض، من خلال الدعوة للحفاظ على الأرض، والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي، ودور الفرد والمجتمع، في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض.

وأضاف الدكتور أحمد علام وكيل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومنسق الجامعة لدي تحالف جامعات القاهرة الكبرى، أنه سيتم نشر توعية بلغة الإشارة لحث الجميع علي الحفاظ علي البيئة، والاهتمام بالمظهر الجمالي داخل محيط الجامعة من خلال الاهتمام بالأشجار والحدائق داخل الجامعة، وعمل فيديو إرشادي توعوي لمكافحة التدخين يعرض علي موقع الجامعة وفيلم تسجيلي للتوعية بترشيد استهلاك المياه والطاقة.