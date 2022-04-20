غدا آخر أيام معرض «دكان الفرحة» الخيري للملابس في جامعة الفيوم

ينتهي، غداً الخميس، معرض «دكان الفرحة» الخيري للملابس، والذي نظمته جامعة الفيوم برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، بالتعاون مع مبادرة صندوق «تحيا مصر» لرعاية طلبة الجامعات المصرية، والذي بدأ في الفترة من الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري، في المكتبة المركزية بالجامعة، ويضم تشكيلة مميزة وقيّمة من الملابس، والتي تقدم بالمجان لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة.

إدخال الفرحة على الطلاب

وقال الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، إنّ المعرض جرى تنظيمه بالاشتراك مع صندوق «تحيا مصر»، ضمن خطته لرعاية طلبة الجامعات المصرية تحت شعار «دكان الفرحة»، موضحاً أنّ المعرض يهدف إلى إدخال الفرحة والسعادة على قلوب طلاب الجامعة في شهر رمضان المبارك، حيث يضم أكثر من 9 آلاف قطعة ملابس وإكسسوارات تكفي لـ 3 آلاف طالب وطالبة.

جدول مواعيد «دكان الفرحة»

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يجرى فتح المعرض في المكتبة المركزية وفقاً لجدول محدد، موضحاً أنّ اليوم الأول كان مخصصاً للطالبات فقط من الحادية عشر صباحاً وحتى الثالثة مساءً، بينما اليوم جرى فتح أبواب المعرض أمام الطلاب الذكور فقط من الساعة الحادية عشر وحتى الثالثة عصراً.

وأشار الدكتور عماد عبد السلام إلى أنّ غداً هو آخر أيام المعرض، والذي سيفتح أبوابه أمام كلا الطلاب والطالبات من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءً، مُشدداً على جودة الملابس المتاحة وكونها قيّمة جداً وممتازة الخامة والشكل.

رعاية طلاب الجامعة

في سياق متصل، أكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، على أنّ الجامعة تهتم بتقديم خدمة مميزة للطلاب، ولا تدخر جهداً في مساعدة أبنائها الطلاب، موضحاً أنّ مثل تلك المعارض شديدة الأهمية لرعاية الطلاب على كافة المستويات.