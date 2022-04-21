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الجامعة العربية تثمّن دور الأردن على مبادرته لمناقشة الوضع في فلسطين

كتب:

محمد أيمن سالم
01:24 م | الخميس 21 أبريل 2022
السفير أحمد أبو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية

السفير أحمد أبو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية

وجّه السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية، لمبادرتها بطلب عقد لجنة سريعة لمناقشة الوضع في فلسطين، لافتا إلى أنّ اللجنة اجتمعت وتبنت بيانا من 16 نقطة، يعالج الموقف العربي والإسلامي في جميع عناصره، وليس فقط في القدس الشريف والمسجد الأقصى، لكنه تناول القضية الفسلطينية بشكل عام.

 

القضية الفلسطينية

وأوضح أبوالغيط، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، بحضور وزيرا الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والأردني أيمن الصفدي، أنّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ستعطي اجتماع الوزراء أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة، مع إحاطة العضوية الكاملة للجامعة العربية بالاجتماع.

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بقلم محمد أيمن سالم