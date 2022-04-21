المصرف المتحد ينظم أمسية لمواهب «جوت تالنت».. تعزيزا للهوية الثقافية

انطلق فريق مواهب المصرف المتحد UB Got Talent، بمشاركة 41 موهبة إبداعية لتعزيز الهوية الثقافية والرياضية للمؤسسة وبناء مجتمع خدمي متكامل، من خلال اكتشاف ودعم وتأهيل المبدعين لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك للعام الثالث علي التوالي.

المواهب تمثل 68 فرعا للمصرف المتحد و29 إدارة مركزية

وخلال الأمسية الثقافية التي ضمت مواهب من فريق المصرف المتحد في مختلف الفنون، أبرزها فن الكوميديا الارتجالية Stand Up comedy، والشعر الساخر والغناء باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والمشغولات اليدوية، والتواشيح الدينية، والتمثيل، ليصبح إجمالي فريق مواهب 41 موهبة، تمثل 68 فرع و29 إدارة مركزية و3 مراكز رئيسية.

«القاضي»: 2019.. عام انطلاقة فريق البنك UB Got Talent

من جانبه، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنَّ فريق مواهب بنك UB Got Talent يعمل منذ 3 سنوات مضت، وبالتحديد كان انطلاقه في عام 2019.

وأضاف «القاضي»، أنَّه على مدار الأعوام السابقة، استطاع الفريق القيام بالعديد من الأنشطة الثقافية والرياضية في 4 مجالات رئيسية هي: «المجال الرياضي، والتسويقي، وإعداد وتأهيل الكوادر، والمجال الثقافي».

وشارك في العديد من الاحداث الرياضية الداخلية، كما قام بتنظيم دورة في رياضة البولينج.

بصمة فريق البنك الإبداعية في المجال التسويقي

ونظم فريق مواهب المصرف المتحد العديد من الدورات التدريبية الداخلية كمساعدة لعدد من العاملين بهدف رفع كفاءتهم وتنمية العمل بروح الفريق والتثقيف في العديد من المجالات من بينها مهارتي الإقناع والبيع، فضلا عن تنظيم سلسلة من المسابقات الداخلية للتثقيف في المجال البنكي، مثل: التطبيقات الرقمية، وابتكار منتجات جديدة.

فريق UB Got Talent بمجال إعداد وتأهيل الكوادر

ونظم فريق UB Got Talent العديد من الدورات الداخلية حول أساسيات الكمبيوتر لرفع الكفاءة وتطوير الأداء العام، ومجال علم الأنياجرام والخاص بتقسيم البشر إلى 9 أنماط للشخصية، ليسهل علمية التعلم والتدريب وتوجيه كل شخصية في الوظائف التي تتناسب معه.

المجال الثقافي

ومن خلال صفحات المصرف المتحد على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، تم بث العديد من الأعمال الفنية والثقافية والدينية المصورة في المناسبات المختلفة أشهرها أدعية رمضان واحتفالات الأعياد وغيرها.

فيما تم اكتشاف عدد من المواهب في إلقاء الشعر وفن المونولوج والكوميديا الارتجالية، فضلا عن تدشين صفحة داخلية لعرض مهارات فريق العمل في المشغولات اليدوية، مثل: أعمال الحفر على الخشب والرسم والتطريز، وخصصت هذه الصفحة للعرض الداخلي والترويج لهذه المنتجات المتميزة داخليا.