تحرير 32 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في أبو قرقاص بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 32 مخالفة تموينية خلال الحملات التفتيشية والرقابية، لرصد المخالفات بالمرور الميداني على المخابز البلدية والأسواق، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية.

القضاء على ظاهرة الغش التجاري

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برصد المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتحقيق الانضباط، والقضاء على ظاهرة الغش التجاري واحتكار السلع الغذائية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، أعلن محافظ المنيا، استمرار توريد محصول القمح المحلي للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، من مزارعي محافظة المنيا عن موسم 2022، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل أعمال التوريد.

وقال محافظ المنيا، إنّ شون وصوامح المحافظة استقبلت 254 طنا و809 كيلو جرامات، وجرى فتح 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وأكد استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية أغسطس 2022.

حظر نقل القمح خارج المنيا

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة، قبل الحصول على تصريح من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.

ووجّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة المعوقات وتسهيل عملية توريد محصول القمح، إضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، وتستقبل الغرفة أي شكاوى أو استفسارات بشأن توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، وغرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.