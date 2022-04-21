توزيع 250 كرتونة رمضان علي الفئات الأولي بالرعاية في بني مزار

نظم مكتب مشروعات الأورمان بالمنيا اليوم الخميس احتفالية لتوزيع 250 كرتونة مواد غذائية على الاسر الاولى بالرعاية بقرية بني صامت بمركز بني مزار في شرق النيل بشمال محافظة المنيا.

جهود النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تقديم الدعم للأكثر احتياجا

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على استكمال دور جمعية الأورمان فى تقديم مزيد من الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى محافظة المنيا.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 5500 كرتونة مواد غذائية توزيع 30 ألف كيلو لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

جدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة المنيا، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.