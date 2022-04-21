الصحة: لم نرصد أي حالات مصابة بالالتهاب الكبدي الغامض في مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على متابعة الأحداث الصحية العالمية، التي يتم نشرها على موقع منظمة الصحة العالمية والمواقع الأخرى، بهدف رصد المستجدات على الساحة الدولية، فيما يخص الأحداث الصحية.

الالتهاب الكبدي الغامص

أضاف «عبد الغفار»، في تصريح صحفي، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عبر موقعها الرسمي، رصد 91 حالة مصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، منها 74 حالة في بريطانيا، 9 حالات في الولايات المتحدة الأمريكية، 5 حالات في إيرلندا، 3 حالات في إسبانيا، بالإضافة إلى عدد من الإصابات في الدنمارك وهولندا، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث أي حالات وفاة بين تلك الحالات، ولا يوجد خطر من انتقال المرض من شخص لشخص حتى تاريخه.

خلو مصر من الالتهاب الكبدي غير المعروف

أشار متحدث الصحة، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تقوم من خلال قطاع الطب الوقائي بالمتابعة المستمرة للأحداث الصحية، وترصدها بشكل روتيني من خلال منظومة الترصد القومية على جميع المستويات داخل جمهورية مصر العربية، عبر البرنامج الإلكتروني الوطني لترصد الأمراض، ومنظومة الترصد عبر الحدث، مؤكدا عدم وجود أي حالات من الالتهاب الكبدي غير المعروف، داخل مصر.

وأوضح «عبد الغفار»، أنه حرصا من القطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان على تحديث المعلومات الصحية وتوعية جميع المسئولين الصحيين بأي مستجدات تطرأ في مجال الصحة على الصعيد العالمي، فقد تم تعميم منشور علمي على جميع المستشفيات بجميع المحافظات، بهدف زيادة وعي العاملين، وفي إطار الإجراءت الوقائية والاحترازية المتبعة، حال الإبلاغ من خلال منظمة الصحة العالمية أو الجهات الصحية الدولية عن أي حدث صحي، مشددا على مواصلة المتابعة والرصد المستمر لكل الأحداث الصحية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.