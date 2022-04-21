استطلاع رأي: أغلبية السويديين يؤيدون الانضمام لحلف الناتو

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم الخميس، إن غالبية المواطنين في السويد يؤيدون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حسب ما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية لنتائج استطلاع جديد للرأي.

وفي فنلندا المجاورة، يدرس «النواب» حاليًا مسألة عضوية الناتو بتكليف من الحكومة الأسبوع الماضي.

أغلبية المستطلعين يدعمون عضوية السويد في الناتو

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد الاقتراع نوفوس، أن 51٪ من السويديين يؤيدون الانضمام إلى حلف الناتو، ارتفاعًا من 45٪ قبل أسبوع، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المستطلعون أغلبية بشأن هذه القضية.

وتأتي النتائج في الوقت الذي يستعد فيه الديمقراطيون الاشتراكيون الحاكمون في السويد لنقاش حول ما إذا كان سيتم التخلي عن عدم الانحياز العسكري للبلاد، حيث عارض الحزب تاريخيًا عضوية الناتو، لذا فإن عكس هذه السياسة من شأنه أن يمهد الطريق أمام محاولة سويدية لدخول الحلف.

انضمام السويد يرتبط بعضوية فنلندا

وقالت الشركة المنفذة لاستطلاع الرأي إن الرأي العام السويدي المؤيد للانضمام إلى الناتو آخذًا في الازدياد لأنهم يعتقدون أنه سيتم ذلك مع فنلندا.

وإذا كانت فنلندا ستنضم إلى التحالف، فإن 64٪ من السويديين الذين تم استجوابهم قالوا إنهم يؤيدون الانضمام.

رئيسا وزراء إسبانيا والدنمارك يصلان كييف

في سياق آخر، وصل رئيسا وزراء إسبانيا والدنمارك إلى العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمناقشة تطورات الوضع في أوكرانيا.

وشارك رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مقطع فيديو له مع نظيره الدنماركي، ميت فريدريكسن، وهما يزوران بوروديانكا، وهي بلدة في منطقة كييف، وكتب سانشيز أنه «صُدم لرؤية الرعب والفظائع في حرب بوتين في شوارع بورودينكا» على حد قوله.