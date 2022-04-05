أمين عام «الناتو»: الصين ستشكل تحديا أمنيا لدول حلف الأطلسي

قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، إنّ الصين ستشكل تحديا أمنيا لدول حلف الأطلسي، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف أمين عام حلف الناتو، في مؤتمر صحفي عن الأوضاع في أوكرانيا: «نتوقع المزيد من التصعيد الروسي ضد دول شرق أوروبا.. نعمل على تعزيز دفاعات الحلف ضد أي اعتداء».

«الناتو»: سنواصل تقديم الدعم لأوكرانيا

وتابع: «سنواصل تقديم الدعم لأوكرانيا»، داعيًا كل الدول الحلفاء لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا متوقعا المزيد من الهجمات الروسية على شرق أوكرانيا.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.